Эльбрус снимает шапку, чем грозит таяние ледника Терскол

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3 марта 2022, 14:13

Фото: Крупнейшие вершины Кавказа, NASA

Ледники Эльбруса к концу столетия сильно уменьшатся, предупреждают российские ученые. То же самое ждет всю горную систему Кавказа. Какие последствия могут стоять за этим и к чему это может привести?

Эльбрус изучают с конца XIX века, но точные данные о балансе массы его ледников получили в 1970-х. А, скажем, систематические наблюдения за ледником Гарабаши на южном склоне, куда можно добраться на канатной дороге, проводят лишь с середины 1980-х, сообщает «РИА новости».

Эльбрус — это символ Кавказа и важный источник пресной воды для региона. В недрах этого спящего вулкана зарождаются горячие минеральные воды — нарзаны. На склонах расположены крупнейшие горнолыжные курорты.

Изменения в ледовой поверхности фиксируют со второй половины прошлого века, когда появились методы точной оценки баланса массы, в том числе с использованием спутниковых снимков.

Только за последние двадцать лет Кавказ потерял 13 кубических километров льда, что весьма существенно для региона.

«Причина — изменение климата. По данным метеостанции Терскол, за второе десятилетие XXI века средняя температура воздуха летом выросла на 0,7 градуса по сравнению с первым десятилетием. Увеличилась солнечная радиация, поскольку стало больше ясных дней, чаще приносит пыль из пустынь. Все это ускоряет таяние ледников», — говорит Станислав Кутузов, ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН.

На Кавказе снег аккумулируется главным образом зимой, а летом тает, в отличии, например, от Тянь-Шаня. Повышение летней температуры, усиление абляции (таяния, испарения) и сокращение зимних осадков уменьшают ледники.

Возможно, Эльбрус проснется, тогда могут произойти лахары — гигантские селевые потоки. Их древние следы нашли в долинах на значительном расстоянии от стратовулкана.

Впрочем, скорого извержения опасаться не стоит. Ученые пока не фиксируют предвестников — мощных выбросов горячих газов (фумарол), сильных подземных толчков.