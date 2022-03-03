Генеральная прокуратура оценит действия подрядчика по проектированию дамб в Амурской области

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3 марта 2022, 12:19

Фото: pixabay.com

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, губернатор Амурской области Василий Орлов и заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин обсудили строительство дамб в Амурской области.

По итогам совещания Дмитрий Демешин поручил прокурору Амурской области совместно со Следственным комитетом и УМВД дать правовую оценку деятельности компании ООО «Хабаровскремпроект», которая выступает подрядчиком строительства трёх дамб в Приамурье: в селе Владимировка, селе Усть-Ивановка и селе Гродеково.

Компания-подрядчик должна была выполнить корректировку проектно-сметной документации, которая была сделана ещё в 2015 году. Контракт на корректировку был заключен в августе 2021 года и должен был быть выполнен к 1 марта 2022 года.

Деньги на строительство трёх дамб на сумму 4,5 миллиарда рублей были выделены дополнительно Амурской области. Решение об этом принял премьер-министр Михаил Мишустин на совещании в Южно-Сахалинске в июле прошлого года. Большие деньги, но, безусловно, несопоставимые с ущербом, который ежегодно наносят паводки и наводнения в регионе.

Теперь компанию подрядчика ООО «Хабаровскремпроект» ждёт расторжение контракта, проверка деятельности и внесение в реестр недобросовестных компаний, что не позволит ей полноценно участвовать в тендерах на сайте Госзакупок.

Сейчас идёт поиск нового добросовестного подрядчика с выверенными проектными решениями. Потерянное время ещё можно наверстать», - прокомментировал Александр Козлов.