Иртыш планируют обезопасить от загрязнения ртутью

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3 марта 2022, 11:05

Фото: pixabay.com

Реку Иртыш обезопасят от ртутного загрязнения, выше по течению, перед Омской областью, власти Казахстана возведут фильтрационную стену в грунте, об этом сообщает «Новости Омска».

В Казахстане решили устранить старую проблему – ртутное загрязнение реки Иртыш. Эта тема в Омских СМИ муссируется еще с 90-х годов прошлого столетия.

Выше по течению реки, до Омска, казахстанцы будут сооружать фильтрационную стену в грунте. Она протянется до ртутного озера-накопителя Былкылдак бывшего химзавода. «Озеро» расположено под Павлодаром в нескольких сотнях километров по течению реки Иртыш.

Стена подразумевает собой траншею глубиной от 7 до 20 метров в водоупорном слое на протяжении всей трассы. Траншею засыпают материалом, который сдерживает распространение загрязненных ртутью подземных вод.

Эколог пояснил, что таким способом и строилась траншея в конце 90-х и начале 00-х годов.

Неплохо было бы ещё почистить Ангару от ртутного загрязнения, после устранения проблем в Усолье-Сибирском.