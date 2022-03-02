В верховьях реки Яны сконцентрировано аномальное скопление редких металлов

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2 марта 2022, 12:17

Фото: Соцсети

Гидрологи бьют тревогу, в Якутии в верховьях реки обнаружена аномально высокая концентрация редких металлов - гадолиния и самария, которые могли попасть в реку с промышленными стоками или атмосферными осадками, сообщает ТАСС.

Ученые рассматривают разные версии попадания, в том числе и природную аномалии. Гадолиний используется при проведении процедуры МРТ, выступая как контраст. Самарий используется при получении магнитов и стекла, а также применяется в ядерной энергетике.

В любом случае, содержание в воде гадолиния и самария вызывает у специалистов тревогу, так как попадая в организм в большой концентрации они могут нанести серьезный вред здоровью.

Похожая ситуация и с самарием. Он используется для получения стекла, магнитов, применяется в ядерной энергетике. Но подобные объекты поблизости отсутствуют.