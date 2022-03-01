Вулкан Тонга окажет меньшее охлаждающее воздействие на изменение климата, чем считалось ранее

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1 марта 2022, 19:12

Фото: pixabay.com

Свежий анализ возможного охлаждающего эффекта диоксида серы, выброшенного в атмосферу вулканом Хунга Тонга-Хунга Хаапай в январе 2022 года, показал, что воздействие на климат будет намного меньше, чем первоначально предполагалось, считают ученые из Китайской Академии наук института физики атмосферы, анализ опубликован в журнале Advances in Atmospheric Sciences.

Подводный вулкан в Хунга Тонга-Хунга Хаапай извергся 15 января 2022 года, что вызвало обеспокоенность широкой общественности по поводу его воздействия на глобальный климат. Диоксид серы (SO)2), выброшенные в стратосферу после извержений вулканов, окисляются и превращаются в сульфатные аэрозоли. Эти аэрозоли задерживаются там в течение одного или двух лет, и, находясь там, работают над уменьшением поступающей солнечной радиации, что приводит к короткому периоду глобального похолодания, сообщает «Еurekalert.org».

Температура поверхности возвращается к норме по мере рассеивания вулканических аэрозолей, и поэтому одного извержения вулкана недостаточно, чтобы изменить долгосрочную тенденцию глобального потепления, если нет кластеров извержений вулканов, которые могут сохраняться на протяжении веков, как предполагается, произошло во время Малого ледникового периода в прошлом тысячелетии.

Крупнейшее извержение вулкана за последние 500 лет, извержение горы Тамбора в Индонезии в апреле 1815 года вызвало так называемый «Год без лета» в следующем году во многих частях мира. Наблюдается снижение среднегодовой температуры поверхности в тропиках и северном полушарии на 0,4-0,8°C.

Но извержение Тамборы испускало 53-58 террограмм (Tg) SO.2. А спутниковые измерения извержения вулкана Тонга, который извергся несколько раз за последнее столетие, показали, что его вулканический пепел достиг высоты 30 километров вглубь стратосферы, с общей массой всего около 0,4 Тг.

«Возможно, переоценка воздействия была, поскольку она не учитывала место, где произошло извержение, что изменяет пространственное распределение стратосферных сульфатных аэрозолей — переменная, которая может существенно изменить результаты», — сказал Тяньцзюнь Чжоу из Института физики атмосферы при Китайской академии наук. — Это связано с тем, что выбросы извержений вулканов в южном полушарии в значительной степени ограничены циркуляцией в одном и том же полушарии и тропиках с меньшим воздействием на северное полушарие. Это, в свою очередь, приводит к более слабому глобальному похолоданию, чем у северных вулканов полушария и тропических вулканов».

Для получения более точной оценки при разработке моделей необходимо учитывать широту высвобождения сульфатных аэрозолей. Исправление этого, однако, было чем-то вроде проблемы, так как в исторических записях мало южных вулканических извержений, подобных извержению Тонга.

К счастью, моделирование климатических моделей, в котором используются крупные южные извержения вулканов в прошлом тысячелетии, в целом обеспечило полезную справочную информацию. Таким образом, исследователи обнаружили значительную корреляцию между интенсивностью 70 выбранных извержений вулканов за последнее тысячелетие и глобальной реакцией средней температуры поверхности в первый год после извержения.

Моделирование показало, что охлаждение в южном полушарии будет сильнее, чем в других частях мира, причем самое сильное похолодание более 0,01 ° C произойдет в некоторых частях Австралии и Южной Америки. Охлаждение на большей части Китая составит менее 0,01°C.

Это означает, что извержение Тонга не было достаточно сильным, чтобы подавить долгосрочную тенденцию глобального потепления.

Однако исследователи включили в выводы одно предостережение: это будет иметь место, если извержение Тонга будет одноразовым событием. С момента события 15 января более не было обнаружено ни одного взрывного извержения. Тем не менее, вулкан может снова стать активным в будущем, так как он извергался несколько раз за последние 100 лет.