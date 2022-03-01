Самая большая бактерия, когда-либо обнаруженная, имеет длину 2 см

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1 марта 2022, 14:14

Фото: pixabay.com

Thiomargarita magnifica имеет нитевидную одиночную клетку длиной до 2 сантиметров и хранит свой генетический материал в мембранном мешочке. Гигантский микроб из мангровых зарослей может быть недостающим звеном между одноклеточными организмами и клетками, которые составляют человека, исследование опубликовано на «science.org».

По определению, микробы должны быть настолько маленькими, что их можно увидеть только с помощью микроскопа. Но недавно описанная бактерия, живущая в карибских мангровых зарослях, полностью опровергает представления о их размерах.

Более того, этот гигант имеет огромный геном, который не свободно плавает внутри клетки, как у других бактерий, а вместо этого заключен в мембрану, инновацию, характерную для гораздо более сложных клеток, таких как клетки в организме человека.

Открытие является «фантастическим и открывающим глаза», добавляет Виктор Низет, врач-ученый из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который изучает инфекционные заболевания. Негабаритная бактерия больше, чем плодовые мухи и нематоды, обычные лабораторные организмы, которые он и другие иногда заражают гораздо меньшими бактериями для своих исследований.

Помимо искажения идей о том, насколько большими и сложными могут стать микробы, эта бактерия «может быть недостающим звеном в эволюции сложных клеток», — говорит Казухиро Такэмото, вычислительный биолог из Технологического института Кюсю.

И недавно обнаруженный микроб стирает грань между прокариотами и эукариотами.

Около 10 лет назад Оливье Грос, морской биолог из Университета Французских Антильских островов, Пуэнт-а-Питр, наткнулся на странный организм, растущий в виде тонких нитей на поверхностях разлагающихся листьев мангровых зарослей в местном болоте. Только 5 лет спустя он и его коллеги поняли, что организмы на самом деле были бактериями. И они не понимали, насколько особенными были микробы до недавнего времени, когда аспирант Гроса Жан-Мари Волланд принял вызов попытаться охарактеризовать их.

Эта клетка включает в себя два мембранных мешочка, один из которых содержит всю ДНК клетки, говорит Волланд.

«Я чувствую себя точно так же, как когда я слышу об огромном динозавре или какой-то небесной структуре, которая невероятно велика, или горяча, или холодна, или плотна, или странна в некотором роде», высказал свое восхищение Эндрю Стин, биоинформатик из Университета Теннесси в Ноксвилле.

Заполненный ДНК мешок, также сжатый вдоль внутреннего края этой бактерии, тоже оказался необычным. Когда исследователи из Объединенного института генома Министерства энергетики секвенировали ДНК внутри, они обнаружили, что геном был огромным, с 11 миллионами оснований, содержащих около 11 000 четко различимых генов. Как правило, бактериальные геномы имеют в среднем около 4 миллионов оснований и около 3900 генов.