Французский Гренобль получил титул новой зеленой столицы Европы

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1 марта 2022, 13:39

Фото: pixabay.com

Гренобль сменил Лахти в статусе «зеленой столицы Европы» 2022. Соответствующее решение приняла Еврокомиссия. Титул присваивается ежегодно. Гренобль стал 13-м городом в Европе, получившим этот титул, и 2-м во Франции после Нанта в 2013 году, пишет «euro-pulse.ru».

Уже к концу этого года Гренобль собирается полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Сегодня большая часть энергии в городе уже производится на гидроэлектростанциях.

К 2030 году Гренобль собирается сократить выбросы парниковых газов на 50% по сравнению с уровнем 1990 года. Чтобы добиться этой цели, в городе собираются расширить количество пешеходных зон и посадить столько деревьев, сколько людей живет в нем (то есть более 160 тысяч).

В течение года в новой «зеленой столице Европы» будет организовано более 200 научных и культурных мероприятий по экологической тематике.