ТАСС: Совместная мониторинговая миссия ЮНЕСКО и МСОП на озере Байкал отменена

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28 февраля 2022, 13:45

Фото: pixabay.com

ЮНЕСКО и Международный союз охраны природы (МСОП) не будут проводить инспекцию озера Байкал на предмет целесообразности его включения в категорию «Природное наследие под угрозой». Международный эксперт покинет Иркутскую область в ближайшие дни, сообщает ТАСС.

Совместная мониторинговая миссия по оценке негативного воздействия на озеро должна была начаться 28 февраля, но была отменена.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% её мировых запасов.

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