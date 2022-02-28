The Guardian: в результате бума на электромобили жители острова в Индонезии лишились чистого воздуха и безопасной питьевой воды

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28 февраля 2022, 13:19

Фото: The Guardian

Исследование выявило доказательства загрязненного воздуха и воды одного из крупнейших никелевых рудников острова Оби в Индонезии. Также были выявлены характерные болезни, свидетельствующие о повышенном уровне легочных инфекций среди людей, живущих рядом с шахтой. А источник питьевой воды вблизи рудника загрязнен небезопасными для здоровья уровнем шестивалентного хрома (Cr6), вызывающего рак, пишет издание The Guardian.

Никель, важный компонент в батареях электромобилей, а остров Оби, недавно стал домом для одного из крупнейших никелевых рудников Индонезии.

Добытчики уверяют, что их работы не представляют угрозы для местных общин. Тем не менее, в деревне Каваси люди напуганы и говорят, что с тех пор, как шахта прибыла, вода стала опасной для питья. Жители деревни также утверждают, что с тех пор, как прибыла шахта, люди заболевают.

Пробы воды, взятые Guardian недалеко от Каваси и протестированные в сертифицированных правительством лабораториях, свидетельствуют о высоких уровнях загрязнения шестивалентным хромом.

Когда вы высаживаетесь на остров, на который можно добраться из столицы, Джакарты (требуется три с половиной часа полета) или ночной лодкой и еще два часа в море, чтобы добраться до порта Каваси, вы сразу услышите постоянный скрип и грохот добывающих кранов.

Участок стоимостью 1 миллиард долларов, принадлежащий индонезийской Harita Group и китайской Lygend Mining, добывает и обрабатывает никель для использования в батареях электромобилей.

Привлечь горнодобывающие компании и цепочку поставок к ответственности за загрязнение сложно, говорит юрист-эколог, базирующийся в Юго-Восточной Азии.

Превышения допустимых концентраций Cr6 может вызвать повреждение печени, репродуктивные проблемы и вред развитию при приеме внутрь или вдыхании. Длительное воздействие через питьевую воду также было связано с раком желудка. Фактические данные показали, что Cr6 в питьевой воде может быть результатом промышленных процессов.

В ответ на обвинения в небезопасных уровнях Cr6 компания заявила, что тесты, которые она провела на родниковой воде Каваси с 2013 по 2021 год, показали, что она соответствует стандартам качества воды, установленным правительством.