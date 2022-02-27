Москвичи сдали на утилизацию более 49 тысяч новогодних деревьев

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27 февраля 2022, 15:38

Фото: pixabay.com

В рамках акции «Елочный круговорот» москвичи сдали на утилизацию около 49 тыс. хвойных деревьев. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье заммэра Москвы Петр Бирюков.

Акция в Москве проходит в седьмой раз в период со 2 января до 20 февраля и интерес жителей города к ней только возрастает.

В этом году на утилизацию сдали около 49 тыс. новогодних деревьев, что на 4,5 тысячи превышает показатели прошлого года.

В городе были обустроены 583 пункта бесплатного приема деревьев, единственным условием было отсутствие мишуры и украшений.

Собранные ели, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу, которую используют для подсыпки в вольерах для животных и обустройства экологических троп.