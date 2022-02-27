Что средневековые скелеты говорят нам о современных пандемиях

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27 февраля 2022, 14:24

Музей Университета НТНУ имеет беспрецедентную коллекцию древних и средневековых скелетов

Норвежский университет науки и технологии провел уникальное археологическое расследование обследуя средневековые скелеты. Начиная с 2017 года, международная команда исследователей начала работать над совместным проектом под названием MedHeal, ориентированным на средневековую историю Тронхейма.

Используя новые технологии для нахождения секретов, запертых внутри скелетов, которые были раскопаны и сохранены на протяжении многих лет из различных раскопок.

«У нас были действительно хорошие археологические источники с этого времени, потому что с начала 1970-х годов в этом городе было много профессиональных археологических раскопок, и условия для сохранения органического материала и скелетов превосходны», - говорит Аксель Кристоферсен, профессор исторической археологии в Музее Университета NTNU.

Углубляясь в данные со средневековых кладбищ Тронхейма, отходов уборных и зубного налета, исследователи выясняют, как болезни изменили поведение средневекового населения, и как эта информация может помочь нам понять, как происходят пандемии, такие как SARS-CoV-2, чтобы мы могли лучше бороться с пандемиями в будущем, сообщает «phys.org».

Том Гилберт, эволюционный биолог из Копенгагенского университета, который также является профессором Музея Университета NTNU. рассказал, что древняя ДНК может раскрыть нам все древних и современных патогенах, таких как сальмонелла, которую он и его коллеги обнаружили в зубном налете от 800-летнего женского скелета из Тронхейма.

Скелет женщины официально называется SK152, но британские исследователи дали ей имя Рагна.

Молодая женщина ходит по улицам Тронхейма 800 лет назад, неся в своем теле секрет. Это за 150 лет до чумы — Черной смерти — но эта молодая женщина больна болезнью, о которой никто и не думал, что она была обнаружена в Европе в средневековые времена.

Мы не знаем, убила ли эта конкретная болезнь эту молодую женщину, но мы знаем название ее болезни — Salmonella enterica.

«Получая старые патогены, можно изучить, когда произошла эта передача, какие характеристики необходимы, которые затем могут быть преобразованы обратно в полезную информацию для мониторинга сегодня», - сказал он. «Итак, речь идет о дополнительных знаниях — откуда берутся вещи, как они адаптируются? Насколько легко патогены прыгают?»

Новые технологии, разработанные за последние несколько десятилетий, изменили способ, которым археологи и эволюционные биологи могут изучать биологические останки.

Проект MedHeal позволил Гилберту и его коллегам изучить ДНК в скелетах Тронхейма, чтобы они могли узнать больше о том, откуда пришел каждый человек.

В одном случае исследователи смогли соотнести то, что написано в книгах по истории, с тем, что они находят написанным в коде ДНК.

«И мы на самом деле находим кого-то в Тронхейме примерно в 1100 году, который в основном выглядит как современный исландец, и мы на самом деле думаем, что это вполне мог быть исландец с высоким статусом», — сказал Гилберт.

В 1100-х годах в Исландии было много конфликтов, и ученые предполагают, что этот человек мог приехать из Исландии в Тронхейм, чтобы договориться с членами королевской семьи, которые были бы в городе в этот период.

Исследователи также могут подтвердить, что этот человек прибыл из Исландии из-за другого компонента, обнаруженного в скелете, называемого изотопами.

Изотопы являются вариантами элементов, которые встречаются в небольших количествах. Большинство людей слышали о датировке Carbon 14. Углерод 14 является вариантом углерода, который может быть использован для современного органического материала. Но другие химические изотопы могут рассказать биологам и археологам, где вы жили в определенные периоды своей жизни, частично основываясь на том, что вы едите или воду, которую вы пили.

В этом случае состав изотопов скелета убедительно подтверждает, что человек был исландцем, но это еще не все, что можно узнать об этом человеке, сказал Гилберт.

Команда ученых считает, что этот человек, имел высокий статус. Откуда исследователи могут знать об этом?

«Не каждый человек имеет одинаковое количество потомков во времени. Люди с высоким статусом того времени, как правило, имели гораздо больше потомства. И на самом деле, если у вас есть древняя выборка, которая дала начало большому количеству потомства, они на самом деле выглядят еще ближе к текущей популяции, потому что в нынешней популяции их больше».

Таким образом, тот факт, что этот исландец гораздо больше похож на современного исландца, чем другие исландцы из 1100 года. Именно это заставляет нас предположить, что он высокопоставленный человек, потому что они, как правило, были парнями, у которых было богатство, чтобы прокормить и вырастить всех детей».

Гилберт отмечает, что это, конечно, несколько спекулятивно, но «это соответствует истории, где в Исландии были гражданские беспорядки, и люди путешествовали (в Тронхейм), чтобы попытаться получить поддержку от норвежского короля», — сказал он.

Исследователи также узнали немного больше о молодой женщине, у которой были признаки Salmonella enterica между зубами. Изотопный анализ ее костей показал исследователям, что она на самом деле не родилась в Тронхейме.