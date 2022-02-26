Ученые хотят создать справочную библиотеку каждого звука в океане

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26 февраля 2022, 18:44

Фото: pixabay.com

Большинство из нас слышали жалобные песни горбатых китов или крики косаток, болтающих со своими стаями. Но как насчет штаммов колючего морского ежа кина? (Он издает пустой плюхающийся звук.) Теперь ученые хотят донести песню кины — и тысяч других непритязательных морских существ для всех интересующихся звуками природы и океана в частности, сообщает «science.org».

Семнадцать исследователей из девяти стран предложили глобальную библиотеку подводных биологических звуков для каталогизации, изучения и картирования звуков, издаваемых каждым подводным существом.

Биоразнообразие в некоторых местах сокращается или быстро меняется, а морская фауна меняет свое распределение и поведение в ответ на экологическое и антропогенное давление. Этот инструмент позволит ученым документировать и понимать источники подводного звука в свете этих потребностей.

Ученые создадут пополняемую и редактируемую справочную библиотеку, полную известных звуков и их источников, а также неизвестных звуков, которые необходимо идентифицировать.

Библиотека, получившая соответствующее название «GLUBS», будет собирать подводные звуки от экспертов по акустике и гражданских ученых, чтобы помочь исследователям отслеживать, что происходит в изменении морских экосистем.