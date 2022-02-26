Качество атмосферного воздуха влияет на умственные способности

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26 февраля 2022, 17:25

Фото: pixabay.com

Глобальные расходы на здравоохранение для лечения деменции достигли 1 триллиона долларов США в 2018 году и, как ожидается, достигнут 2 триллионов долларов к 2030 году. Новое исследование подтверждает, что качество воздуха влияет на умственные способности, особенно пожилых людей, исследование опубликовано в журнале «The Lancet».

Атмосферные загрязнения усиливают когнитивное старение у пожилых людей. По данным Комиссии Lancet по профилактике деменции 2020 года, одним из факторов риска деменции во всем мире связаны с загрязнением воздуха.

Учёные провели анализ данных, собранных в ходе программы исследования здорового долголетия, проводившейся в Китае с 2014 по 2018 годы. Эта работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая.

Для изучения отобрали две группы пожилых людей общей численностью 2812 человек. Первая группа проживала в городах, где успешно реализуется проект по снижению вредных выбросов минимум на 5% ежегодно. Вторая группа – в экологически проблемных городах, где такая программа не действует.

Исследование долголетия включало в себя мини-тест на умственные способности – эти результаты и легли в основу анализа и сравнения качества когнитивных функций двух изучаемых групп. Оказалось, что старики, проживающие в городах без экологических программ уже на первом тесте, показывали более низкие результаты, чем жители городов, где борются за чистый воздух. Через четыре года разрыв в результатах увеличился.

Учёные подчёркивают, что на когнитивные функции влияет образ жизни в целом. Однако, если такие факторы, как курение, малоподвижный образ жизни, низкое образование — могут являться личным выбором человека, то на качество воздуха за окном чаще всего он повлиять не может, сообщает «Ресайкл».

По прогнозам, бремя деменции будет быстро расти во всем мире, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Взятые вместе, данные, полученные в результате этого исследования, свидетельствуют о том.

Исследование показывает, что внедрение и развитие экологических программ в мегаполисах может продлить интеллектуально активный период жизни горожан.

А Реализация строгой политики чистого воздуха может снизить риск когнитивного старения, связанного с загрязнителями воздуха, у пожилых людей.