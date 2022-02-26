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26 февраля 2022, 12:43

Фото: pixabay.com

По данным Национальных центров экологической информации (NCEI) в 2021 году в США произошло 20 погодных климатических бедствий, ущерб от которых превысил 1 миллиард долларов США, сообщает ТК «Экология жизни».

Среднегодовое значение за 1980–2021 гг. составляет 7,4 события; среднегодовое значение за последние 5 лет (2017–2021 гг.) составляет 17,2 события.

Каждый десятый дом в США пострадал от стихийных бедствий, это более 14,5 миллиона домов за прошлый год. Общий материальный ущерб составляет почти 57 миллиардов долларов.

Прошедший год ознаменовался аномальной жарой и лесными пожарами в США, Австралии и России, разрушительными смерчами и катастрофическими наводнениями в Европе и беспрецедентными извержениями вулканов. Зоной бедствия стал весь земной шар. Пожалуй, почти не осталось стран, которые не затронули погодные аномалии.



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