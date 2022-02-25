Разрастание городов влияет на массу тела и продолжительность жизни городских птиц

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25 февраля 2022, 13:51

Фото: pixabay.com

Недавний рост городов создал естественный эксперимент, хорошо подходящий для изучения того, как быстрые изменения в землепользовании изменяют сообщества животных. Авторы нового исследования обнаружили, что разные виды городских птиц имели более низкую массу тела в городах с более высоким средним доходом и более высокую массу тела в густонаселенных городах. Исследование опубликовано на сайте «Еurekalert.org».

По мере того, как города становились более компактными с меньшим разрастанием, они, как правило, поддерживали больше видов перелетных птиц, говорится в исследовании Университета Манитобы, основанное на наблюдениях за сезонным размножением 213 видов певчих птиц, наблюдаемых в 551 городском районе по всей территории Соединенных Штатов.

В естественных условиях виды с в целом сходны по фенотипическим признакам и как правило, встречаются в сходных средах обитания.

Повсеместное распространение людей в городах является определяющей чертой городской среды. Эта неоднородность, вероятно, вызовет экологический отбор. Полное понимание эволюционной и экологической динамики урбанизации требует от нас выявления путей, через которые человеческие общества влияют на городские организмы. Здесь мы проверяем связь между аспектами социально-экономического статуса города и фенотипическими чертами городских воробьиных видах на видовом уровне, говорится в исследовании.

Влияние социально-экономического статуса городов на сообщества диких животных, все еще редки, хотя различные виды деятельности человека, которые вызывают нарушения (например, дорожное движение, различные виды загрязнения), могут оказывать постоянное воздействие на сообщества диких животных и птиц.

Так, например, разнообразие растений, растительный покров и обеспечение продовольствием — важные предикторы городского биоразнообразия — выше в более богатых районах. Разрозненная застройка с низкой плотностью, простирающейся на обширные участки земли, стало преобладающей моделью развития для многих районов в Соединенных Штатах.

Использование городов мигрирующими видами относительно не изучено, но есть некоторые свидетельства того, что некоторые виды перелетных птиц не останавливаются на отдых в городских экосистемах.

Исследование выявило, что природная среда, характеризующаяся нарушением, как правило, положительно коррелирует с размером тела и продолжительностью жизни вида и отрицательно связана с репродуктивной продуктивностью. Получается, что крупнотелые виды лучше выдерживают периоды низкой доступности ресурсов. Далее, инвестиции в меньшее количество более качественного потомства в плохих условиях повышают вероятность их выживания и наоборот, долгоживущие допускают множественные репродуктивные попытки, учитывая более высокие показатели смертности потомства.

Окончательный набор данных состоял из 13 502 наблюдений за 213 видами птиц из 29 семейств, выявленных 10 или более раз в 551 городе в течение по крайней мере одного сезона размножения.

Продолжительность жизни, масса тела, размеры кладки и миграционные стратегии видов, найденных в разных городах, варьировались в зависимости от степени разрастания города, а массы тела видов варьировались в зависимости от среднего дохода и размера популяции.

Исследования выявило, что более компактные города с менее обширными пригородами, как правило, поддерживают меньшие, недолговечные виды с большими кладками, которые отдают приоритет размножению в ущерб продолжительности жизни.

А стохастическая или бедная ресурсами среда, как правило, поддерживает более крупные, долгоживущие виды, которые отдают приоритет выживанию взрослых особей, а не производству большого количества потомства.

В нашем случае масса тела вида, размер кладки и продолжительность жизни варьировались вместе. Как и ожидалось, компактные города были относительно богатыми ресурсами и стабильными средами для птиц.

Тем не менее, ученые отмечают, что, хотя города могут предоставлять ресурсы некоторым птицам, города также таят в себе значительные угрозы для птиц. Кошки, которых часто отпускают свободно бродить в пригородных районах, являются основным источником смертности птиц в городах, что приводит к 2,4 миллиардам смертей в Соединенных Штатах ежегодно.

Столкновения окон также являются основным источником гибели птиц в городах, ежегодно убивающих миллионы птиц.

Вполне возможно, что города привлекают птиц, но могут выступать в качестве экологических ловушек — птицы могут активно выбирать города для размножения, и это решение может затем снизить их продолжительность жизни.

Поскольку города являются самой быстрорастущей экосистемой в мире, понимание того, какие виды первоначально колонизируют города, дает важную информацию о том, как изменится распределение биоразнообразия после быстрых, антропогенных экологических сдвигов в эпоху глобальных изменений.