Наноспутник NACHOS предупредит о надвигающихся извержениях вулканов

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25 февраля 2022, 12:56

Фото: pixabay.com

Частью последней миссии Cygnus, стартовавшей к МКС, стал наноспутник NACHOS для раннего обнаружения признаков извержений вулканов еще до их начала — это позволит лучше подготовиться к катаклизму, сообщает «3dnews.ru».

Название NACHOS расшифровывается как «Наноспутниковая система атмосферных химических гиперспектральных наблюдений» (Nanosat Atmospheric Chemistry Hyperspectral Observation System). Наноспутник будет наблюдать за поверхностью Земли с орбиты высотой 480 км.

После начала эксплуатации запланированного на май этого года, спутник сможет обнаруживать диоксид серы, диоксид азота и другие характерные вулканические газы на участках размером от 0,4 км².

NACHOS сможет работать не только с вулканами: например, двуокись азота является стандартным продуктом сгорания ископаемых видов топлива и оказывается следовым газом для двуокиси углерода, который способствует глобальному потеплению.

Первостепенная задача спутника будет ранее оповещение об извержениях. Только в этом году успели отметиться тихоокеанский Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, итальянский Этна и Вулкан Шивелуч на Камчатке.