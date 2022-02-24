Было установлено, что локдауны практически не оказывают никакого влияния на общественное здравоохранение

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24 февраля 2022, 15:02

Фото: pixabay.com

Три исследователя, которые проанализировали 24 различных исследования по этому вопросу, обнаружили, что «блокировки» или введенные локдауны уханьского коронавируса (Covid-19) не сделали абсолютно ничего, чтобы остановить распространение, а это означает, что вся так называемая «наука» была ничем иным, как мошенничеством, сообщается на сайте «Сensored Science».

Во главе со Стивом Ханке, соучредителем Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джона Хопкинса, исследование сначала включало в себя изучение поразительных 18 590 различных исследований, из которых были выбраны 24.

Из этих исследований команда определила, что локдауны как в Соединенных Штатах, так и в Европе снизили смертность от гриппа Фаучи в среднем на 0,2 процента, что статистически бессмысленно.

Аналогичным образом, было обнаружено, что местные локдауны снижают смертность примерно на 2,9 процента, что также статистически бессмысленно при учете пределов погрешности.

«Хотя этот мета-анализ приходит к выводу, что локдауны практически не оказали влияния на общественное здравоохранение, они наложили огромные экономические и социальные издержки там, где они были приняты», — пишут исследователи.

«Как следствие, политика локдауна является необоснованной и должна быть отвергнута как инструмент пандемической политики».

Другие меры, которые рассматривали исследователи, включали мандаты на ношение масок и запреты на поездки - вещи, которые были обязательными, другими словами, в отличие от добровольных.

В целом, исследование показало, что блокировки и ограничения на сбор людей больше трех или более не снизили смертность, а фактически увеличили ее на 0,6 процента и 1,6 процента соответственно.

«В целом, мы пришли к выводу, что локдауны не являются эффективным способом снижения смертности во время пандемии, по крайней мере, во время первой волны пандемии COVID-19», — пишут исследователи.

Этот вывод резко контрастирует с результатами мета-анализа конца 2020 года, в котором говорится, что локдауны успешно снижают смертность от гриппа Фаучи. Этот мета-анализ опирался на несколько исследований моделирования, которые были «явно исключены» из нового исследования.

Блокировки причиняли ненужную боль и страдания, поскольку люди были неестественно вынуждены самоизолироваться, лишая их здорового доступа к другим людям и социальным условиям.

Колоссальные 40 процентов взрослых американцев были вынуждены отложить или избежать получения срочной медицинской помощи в июне 2020 года в разгар локдаунов. А в Соединенном Королевстве было установлено, что связанные с локдауном задержки в диагностике рака легких вызвали по меньшей мере 2 500 дополнительных смертей, которые не произошли бы, если бы все оставалось свободным. Эта цифра была определена Британской коалицией по борьбе с раком легких.

«Мы все знаем, что локдауны были частью общей схемы захвата власти над народами мира, — написал кто-то в The Epoch Times. — Посмотрите, как это работало! До сих пор бегут испуганные, в масках».

«Называть эти исследования «общественным здравоохранением» — позор», — написал другой. «Нет упоминания о воздействии на психическое здоровье, самоубийствах, отложенных медицинских осмотрах, отложенных скринингах рака, отложенных операциях, отложенном кардиологическом лечении, снижении пропускной способности и доступности всех форм медицинской помощи. Я мог бы продолжать».

«Вы не получите 40-процентного увеличения смертности от всех причин у взрослых трудоспособного возраста за один год без причины. Все мыслящие люди знают, в чем заключается эта причина».