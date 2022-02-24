Исследование: обнаружены сдвиги в воздушных потоках и морских течениях, которые связаны с морскими ветряными электростанциями

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24 февраля 2022, 13:48

Фото: © hornseaprojectone.co.uk, ТАСС

Морские ветряные электростанции меняют Северное море, к такому выводу пришли исследователи из Helmholtz-Zentrum Hereon обнаружившие сдвиги в воздушных потоках и морских течениях связанные с морскими ветряными электростанциями. Феномен был недавно доказан командой Hereon, чье исследование появилось в научном журнале Nature, сообщает «eurekalert.org».

Ученые пришли к выводу, что турбины инициируют снижение скорости ветра. Они извлекают кинетическую энергию из ветрового поля для выработки электроэнергии. По ветру ветряных турбин развиваются так называемые атмосферные следы. Они характеризуются пониженной скоростью ветра, а также специфическими условиями давления и повышенной турбулентностью воздуха. При стабильных атмосферных условиях дефицит скорости ветра распространялся до 70 км позади ветряных электростанций.

Используя гидродинамическое компьютерное моделирование с высоким разрешением, команда проанализировала влияние на южную часть Северного моря за лето 2013 года (с мая по сентябрь).

Анализ показывает связь между атмосферными следами и трансформацией в импульсном обмене между атмосферой и водой. Как следствие, это может повлиять на горизонтальные течения и расслоение воды. Это приводит к смещению средних температур и изменению распределения солености в районах ветряных электростанций.

«Хотя происходящие изменения остаются в диапазоне межгодовой изменчивости, они иллюстрируют те же величины, что и предполагаемые средние изменения из-за изменения климата или ежегодной изменчивости», — говорит Нильс Кристиансен из Института прибрежных систем Хереона, который был ведущим автором исследования.

Другим эффектом пробуждения является уменьшение сдвиговых процессов на поверхности моря. Другими словами, турбулентное перемешивание водной поверхности, вызванное сдвиговым ветром, уменьшается на десятки километров вокруг ветропарка.

«Трансформация, касающаяся течений и смешивания теплых и холодных вод, вероятно, повлияет на производство планктона и структуру пищевой сети. В результате это может повлиять на функцию охраняемых районов. Поэтому важно учитывать эти последствия при разработке концепций защиты морской среды», - говорит директор Института Hereon профессор Коринна Шрум и дает перспективу для реализации результатов.

Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования для анализа возможных обратных связей по обмену воздух-море. Измененный обмен потенциально влияет на региональные атмосферные условия и динамику экосистем, поэтому он станет предметом дальнейших исследований.