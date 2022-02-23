Greenpeace: Газопровод из России в Китай думают протянуть через Тункинский нацпарк в Бурятии

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23 февраля 2022, 15:57

Фото: pixabay.com

В Минприроды планируется обсуждения законопроекта, который предусматривает возможность изменения границ заповедников и национальных парков. До конца общественных обсуждений остался один день, сообщает Гринпис России.

В опубликованном законопроекте, предлагается обосновывать изменение границ особо охраняемых природных территорий с помощью экологической экспертизы. Сейчас по закону сделать это невозможно.

По мнению экоактивистов это позволит построить газопровод в Китай через Тункинский национальный парк, разрушив одни из немногих в нашей стране мест обитания снежного барса.

Тункинский национальный парк был создан в Бурятии в 1991 году. Это один из крупнейших нацпарков России, часть территории которого включена в состав Байкальского участка Всемирного природного наследия и расположена в центральной экологической зоне Байкала.

Основные задачи нацпарка - охрана природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов, сохранение и восстановление биологического разнообразия.

Дороги и трубопроводы приводят к фрагментации целостных природных комплексов, разрушению мест обитания краснокнижных животных и растений, что прямо сейчас происходит с Волго-Ахтубинской поймой.

Также защитники дикой природы считают, что новый закон позволит чиновникам вырезать из национального парка «Самарская лука» участки для размещения элитных гостиниц и горнолыжных трасс, а в национальном парке «Югыд ва» в Коми могут снова начать добывать золото.

Если закон примут, им наверняка воспользуются, чтобы снова попытаться построить дорогу через национальный парк «Лосиный остров». Не исключено, что этой нормой попытаются оправдать строительство дороги Кисловодск ― Сочи через Кавказский заповедник и Сочинский национальный парк, что причинит невосполнимый ущерб объекту всемирного наследия «Западный Кавказ».

Законопроект проходит общественное обсуждение до 24 февраля 2022 года.