ООН: Мир должен готовиться к более экстремальным лесным пожарам

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23 февраля 2022, 15:06

Фото: pixabay.com

Число крупных лесных пожаров во всем мире резко возрастет в ближайшие десятилетия из-за глобального потепления, и правительства плохо подготовлены к гибели и разрушениям, которые следуют за такими мега-пожарами, предупредили в ООН, сообщается на сайте «phys.org».

Доклад подготовлен по заказу Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). «К концу века вероятность лесных пожаров, подобных черному лету в Австралии в 2019–2020 годах, или огромных арктических пожаров в 2020 году, происходящих в данном году, вероятно, увеличится на 31-57 процентов», — говорится в сообщении.

Нагрев планеты превращает ландшафты в пороховые бочки, а более экстремальные погодные условия означают более сильные, жаркие и сухие ветры, которые будут разносить и раздувать пламя.

Такие лесные пожары горят там, где они всегда происходили, и вспыхивают в неожиданных местах, таких как высыхание торфяников и таяние вечной мерзлоты.

Большие лесные пожары, которые могут бушевать бесконтрольно в течение нескольких дней или недель, вызывают проблемы с дыханием и сердцем, особенно у пожилых людей и совсем маленьких детей.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале The Lancet, пришло к выводу, что воздействие дыма от лесных пожаров приводит в среднем к более чем 30 000 смертей каждый год в 43 странах, по которым имеются данные.

Волны тепла, засухи и снижение влажности почвы, усиленное глобальным потеплением, способствовали беспрецедентным пожарам в западной части Соединенных Штатов, Австралии и Средиземноморском бассейне только за последние три года.

В прошлом году леса, охваченные пламенем, выбросили более 2,5 миллиарда тонн нагревающего планету CO2 только в июле и августе, что эквивалентно ежегодным выбросам Индии из всех источников, сообщила Служба мониторинга атмосферы Европейского союза Copernicus (CAMS).