На заседание по распределению вылова лосося на Сахалине не пустили экологов и общественников

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23 февраля 2022, 13:36

Фото: pixabay.com

На Сахалине разгорается скандал вокруг распределения лососевых ресурсов в путину 2022 года. Чиновники устроили тайное обсуждение «Стратегии промысла тихоокеанских лососей в Сахалинской области», запретив пускать туда экологов и общественников, сообщает издание «sakhalin.info».

Этот документ определяет прогнозируемые объемы вылова лососей, распределяет места рыбалки, там же прописаны решения по регулированию.

По данным обследований 2021 года организацией «Эковахты Сахалина», горбуша вообще перестала встречаться во всех реках, впадающих в озеро Невское — Рукутама, Оленья, Длинная, Голяная и другие, — а ведь это более 1,2 млн квадратных метров нерестилищ.

На юго-западе Сахалина горбуша также исчезла из рек почти полностью. В сезон наиболее активного нереста 2021 года «Эковахта» обследовала 27 наиболее важных нерестовых рек этого крупного района и обнаружила единичные экземпляры горбуши только в двух из них — при том, что еще несколько лет назад этот район давал тысячетонные уловы.

Вернемся к проекту документа, который в открытом доступе размещен не был, и его даже не выдали всем участникам отрасли.

Вопросов к рыбным управленцам по предстоящей лососевой путине очень много, и, конечно, они должны обсуждаться открыто и гласно, с участием общественности и СМИ, как того прямо требует законодательство. Агентство по рыболовству даже не пустило общественников, которые были внесены в согласованный список ВНИРО.

Сейчас общественники готовят обращения в надзорные органы с требованием провести открытое обсуждение стратегии промысла.

Поэтому вопросов к чиновникам все больше, и обсуждать их надо открыто и гласно, а не закрытыми дверями, уверены экологи.