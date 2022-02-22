В этом году Москва станет на 15 тысяч деревьев зеленее

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22 февраля 2022, 14:28

Фото: pixabay.com

На главных улицах столицы высадят 3,7 тыс. крупных и 11,3 тыс. декоративных деревьев. Кроме этого, их продолжат сажать в рамках городских проектов «Миллион деревьев», «Наше дерево» и других, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Сергей Собянин подписал постановление о выделении Москве на эти цели дополнительного финансирования в размере 741,35 миллиона рублей.

Новые деревья появятся на Ленинском проспекте, Варшавском, Каширском, Волоколамском, Щелковском, Аминьевском и Ярославском шоссе, улицах 800-летия Москвы, Беломорской, Минской, Лобачевского, Обручева, Наметкина и других.

Всего с 2011 по 2021 год в Москве высадили свыше 10 миллионов деревьев и кустарников.