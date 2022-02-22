ТАСС: Причиной роста числа плантаций коки в Колумбии назвали расформирование местных повстанцев

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

22 февраля 2022, 12:50

Фото: pixabay.com

Экологи пришли к выводу, что после 2017 года, когда повстанческое движение стало политической партией, в Колумбии также стали рубить больше леса, сообщает ТАСС.

В результате выросло и количество плантаций коки и пастбищ для крупного рогатого скота. Выводы ученых опубликовал научный журнал Frontiers in Environmental Science.

«Заключение мира между FARC и правительством Колумбии действительно было главным движущим фактором в ускорении вырубок лесов. К примеру, в Амазонии вырубки участились из-за интенсификации скотоводства, а в Андах – из-за роста площади посадок коки», на их долю пришлось около 37% и 38% от общей площади потерянного леса – пишут ученые.

По мнению многих ученых и местных чиновников, в результате экологическая обстановка в Колумбии ухудшилась из-за начала нелегальной добычи полезных ископаемых и других ресурсов.

Все это, по мнению исследователей, говорит, что эффективная борьба с дальнейшими вырубками лесов потребует учета местных особенностей экономики и социальной обстановки в каждом из регионов Колумбии, которые в прошлом были заняты силами FARC. При этом ученые предполагают, что экономическая стимуляция населения этих уголков страны позволит резко замедлить вырубки лесов, постройку нелегальных шахт и прочих сооружений, негативно влияющих на экологию страны.

Согласно данным онлайн платформы национального института космических исследований, в апреле 2021 года исчез 581 квадратный километр лесов, что на 43% больше аналогичного периода прошлого года и темпы вырубки амазонского леса продолжают расти.