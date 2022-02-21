В домах Норильска из крана течет вода с едким запахом бензина

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

21 февраля 2022, 12:49

Фото: pixabay.com

В Норильске, в домах жителей района Кайеркан из крана течет черная вода с резким запахом бензина. Попадает она в квартиры из реки Амбарная, куда в мае 2020 года попало более 20 тонн дизтоплива из-за аварии на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», сообщает издание «Ермак -медиа».

Ущерб от разлива топлива в 2020 году в реку Амбарная составил 148 млрд руб., что соответствует примерно восьми годовым бюджетам Норильска.

Жители жалуются, что нет возможности ни приготовить еду, ни помыться. Кроме того, они жалуются, что горячая вода пахнет бензином уже несколько лет, но в этом году проблемы начались и с холодной водой.

Администрация города признаёт, что проблема существует, и начиная с 14 февраля планирует делать отбор проб по источникам и у потребителей.