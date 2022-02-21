Экологические итоги недели: В Якутии начинается вырубка остатков тайги, цена Олимпиады в Пекине - переброска рек и заводов

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21 февраля 2022, 12:10 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На ушедшей неделе пришли очень печальные новости из Якутии, где, к большому сожалению, начинается промышленная вырубка леса в верховьях реки Амга, под нож пустят 34 га нетронутого леса. Экологи считают, что это приведет к нарушению местной экосистемы, обмелению рек и эрозии почвы. Переброска рек и заводов: какой ценой дались Пекину Олимпийские игры 2022. В Индийском океане касатки обучают друг друга похищать рыбу у коммерческих рыболовецких судов. По данным статистики, касатки ежегодно выхватывают около 180 тонн окуневых пород рыб из морских рыболовных сетей, при этом навыки в краже и скорость возрастают с каждым годом. И под занавес - глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала регионы России с самым грязным воздухом.



Животные, уцелевшие после жутких пожаров 2021 года, пытались укрыться от охотников и браконьеров в оставшемся лесу, но власти объявили о старте работ по вырубке остатков якутской тайги. Рубка леса будет вестись в 30 км от реки Амга, в 24 км от поселка Верхняя-Амга. Участок расположен в 5 км до ФАД Лена.



Экологи бьют тревогу, ведь последствия такой вырубки катастрофичны, и вся местная экосистема будет нарушена. Реки обмелеют, возможно, начнется эрозия почвы, миллионы животных и растений погибнут. Якутия — территория вечной мерзлоты, и деревья защищают и охлаждают ее летом. Метан, спрятанный в этих землях, может вырваться наружу, и от этого пострадает все.



В декабре 2021 года ООО «АНГАРА» подало лесную декларацию о планировании лесозаготовительных работ в 2022 году на площади 34 га в объеме 7 тысяч кубических метров (6% от установленного ежегодного объема по договору), а также о строительстве лесной дороги на площади 2,4 гектар. В настоящее время, по информации Алданского лесничества, проводятся подготовительные работы по завозу техники на участок, стоит вагончик для жилья рабочих и два бульдозера.



Зимние Олимпийские игры в Пекине официально завершены. Их планировали сделать углеродно-нейтральными. Китай заявил, что все новые локации для проведения соревнований соответствуют стандартам «зеленого» строительства. Плюсом идет новый экологичный хладагент для катков - на 100% «зеленое» электричество.



Однако, помимо принудительного внедрения «зеленой» энергии, КНР пришлось массово переселять людей, тратить миллиарды на инфраструктуру и совершить ряд других безумных достижений. Одно из них — это переброска рек, ради снежных трасс. Центральная часть округа Чжанцзякоу находится в 150 км от пустыни Гоби и осадков здесь выпадает мало.



Организаторы Игр 2022 года не стали полагаться на природу и решили провести все соревнования на искусственном снегу. Чтобы обеспечить бесперебойную работу снежных пушек, китайцы пустили воды столичного водохранилища Байхэбао в русло пересохшей реки, пролегающей неподалеку от гор. Опасаясь истощения грунтовых вод, которые питают резервуары водохранилища, власти Чжанцзякоу отключили орошение на десятках тысяч гектар.



В октябре министерство экологии и окружающей среды Китая объявило, что экстренные меры по снижению загрязнения воздуха введут в 64 городах пяти провинций на севере Китая в дополнение к Пекину и Тяньцзину. Несколько промышленных объектов в Пекине были законсервированы навсегда. По некоторым оценкам, Китай потратил на Олимпиаду не менее $38,5 млрд.



Косатки учат друг друга добывать рыбу из рыболовных снастей, - к такому выводу пришла международная группа исследователей южной части Индийского океана. Дело в том, что именно в этом районе количество случаев, связанных с похищением рыбы косатками из рыболовных сетей, возрастает. В итоге было обнаружено, что число косаток, осуществляющих хищения рыбы в этом районе, выросло с 17 до 43 в период с 2010 по 2017 годы. Подсчет велся по уникальному окрасу у каждой косатки, который неповторим. Причем навыки в краже рыбы у них возрастают с каждым годом и скорость, и ловкость, с которой они это делают, тоже.



В настоящее время касатки ежегодно выхватывают около 180 тонн ценного патагонского клыкача из сетей (отряд окунеобразных - АН). В основном, киты воруют именно его.

Промышленное рыболовство достигло максимальных размеров за последние полвека, что начинает обескровливать океаны и вынуждать обитателей приспосабливаться, чтобы не умереть с голоду.



Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала регионы с самым грязным воздухом. В «лидерах» по уровню загрязненности воздуха в России, как и в предыдущие годы был назван Норильск в Красноярском крае. В этом регионе в год в воздух выбрасывается 1,8 млн тонн загрязняющих веществ, что соответствует примерно 30 тысячам железнодорожным вагонам.



На втором месте Череповец в Вологодской области. Там объем выбросов в атмосферу составляет 280 тыс. т, это 1,7% всех выбросов по России. Замыкает тройку антилидеров Новокузнецк в Кемеровской области — 278 тыс. т (1,6%).



