Соцсети зарабатывают на роликах с насилием над домашними животными

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21 февраля 2022, 10:02

Фото: pixabay.com

Британская благотворительная организация Cats Protection заявляет, что TikTok и Facebook «нормализуют жестокость» - соцсети получают прибыль от просмотров видео, на которых запечатлено жестокое обращение к животным, сообщает «ИА REGNUM» со ссылкой на Daily Mail.

В пример приводят ролики, в которых авторы создают «стрессовые условия» для своих питомцев, снимают это, а затем выкладывают в соцсеть ради развлечения.

В том числе активисты говорят о тренде с приклеиванием скотча на лапы домашним кошкам. «Уровень психологической травмы и крайнего стресса, которым они подвергаются, огромен.

Чем больше пользователей знакомятся с этим типом контента, тем больше они теряют чувствительность ко всё более ужасным формам жестокого обращения с животными», — объясняет одна из участниц организации Ники Треворроу.