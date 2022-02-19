Лишайники рискуют проиграть эволюционную гонку с изменением климата

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19 февраля 2022, 14:19

Автор: Эрнст Генрих Геккель - Kunstformen der Natur (1904), Общественное достояние, wikimedia.org

Лишайники растут повсюду, от тундр в Арктике до коры дерева в вашем дворе, и они делают все, от создания кислорода до подачи пищи для северных оленей.

Но новое исследование пришло к выводу, что их способность изменять свои климатические предпочтения происходит слишком медленно, в течение миллионов лет. Это означает, что эти водоросли, вероятно, будут затронуты быстрым изменением климата, которое в настоящее время переживает Земля, и многие из видов лишайников могут безвозвратно исчезнуть, сообщает «phys.org».

Ученые получили печальные результаты. «Мы обнаружили, что прогнозируемые темпы современного изменения климата значительно превышают скорость, с которой эти водоросли развивались в прошлом», — говорит Мэтью Нельсен, научный сотрудник Полевого музея и ведущий автор новой статьи в Frontiers in Microbiology.

Когда крошечные водоросли поселяются внутри лишайника, они живут вместе с грибом как единое целое; гриб обеспечивает физическую структуру, в то время как водоросли обеспечивают пищу посредством фотосинтеза. «Когда вы видите лишайник, вы в основном смотрите на всю грибковую ткань, с некоторыми водорослевыми клетками, скрытыми и защищенными внутри», — говорит Нельсен. «Грубо говоря, это похоже на теплицу — гриб создает более гостеприимную среду для водорослей».

Существует более 7000 видов лишайников, работающих на Trebouxia, что делает его наиболее распространенным водорослевым партнером в лишайниках. Если Земля продолжит нагреваться с прогнозируемой скоростью, будет слишком жарко для многих видов Trebouxia в некоторых частях их ареалов их обитания.

После целой кучи статистических анализов результатом стало то, что Требусии могут потребоваться сотни тысяч, если не миллионы лет, чтобы адаптироваться к изменениям температуры, которые мы собираемся увидеть в следующем столетии.

Потеря лишайников может оказать глубокое влияние на их экосистемы, говорит Нельсен. «Лишайники являются доминирующей растительностью на 7% поверхности Земли. Они играют роль в гидрологии экосистем, сохраняя влагу. Они также играют роль в круговороте углерода и азота, и некоторые из них используются животными в качестве пищи или материалов для гнездования».

Это не обязательно означает, что все 7000 лишайников Trebouxia обречены на вымирание. «Я думаю, что мы увидим, как диапазоны этих вещей изменятся, и это может привести к некоторой перетасовке отношений с грибами — мы можем получить партнерские отношения, которых раньше не было», — говорит Нельсен.

«Многие работы, посвященные реагированию на изменение климата, берут текущий диапазон организма, оценивают его текущие климатические предпочтения и проецируют это в будущее».

«Вместо этого мы оценили скорость, с которой эти организмы изменялись в прошлом, и сравнили это с ожидаемой скоростью будущего изменения климата, чтобы сделать прогнозы о том, смогут ли они развиваться достаточно быстро, не двигаясь, что не так много людей сделали. И я думаю, что мы первые, кто смотрит на лишайники таким образом».