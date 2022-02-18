В Минэнерго ожидают выручить от продажи водорода $12,7 млрд к 2030 году

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18 февраля 2022, 14:38

Фото: pixabay.com

Объем экспорта водорода из России в 2030 году может достичь 2,2 млн тонн, а выручка от его продажи — $12,7 млрд. Об этом говорится в проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики, подготовленном Минэнерго РФ, сообщает ТАСС.

«Создание и развитие производственных кластеров потребует примерно $33,4 млрд совокупных инвестиций в производство и инфраструктуру до 2030 года и позволит экспортировать 2,2 млн тонн водорода в 2030 году ($12,7 млрд экспортной выручки)», - говорится в документе.

Создаваемая в России новая водородная отрасль потенциально может ежегодно увеличивать ВВП РФ на 0,25-0,47% в год в 2025-2050 годах, создать от 493 до 940 тыс. рабочих мест, принести 3,9-5,6 трлн рублей налоговых поступлений.

В числе целей утвержденной концепции — раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение России в число стран, лидирующих в этой отрасли.



