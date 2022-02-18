За выброс мусора из окна автомобиля установят штраф

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18 февраля 2022, 13:00

Фото: pixabay.com

Законопроект о введении административных штрафов за выброс мусора в неположенном месте принят в первом чтении. Сюда относится, в том числе, выбрасывание мусора из окна автомобиля, сообщает «Российская газета».

Фиксировать такие нарушения будут при помощи видеокамер, однако размеры штрафов будут отличаться при очной и автоматической фиксации.

Если такое нарушение фиксирует сотрудник на месте, то сумма штрафа составит: для граждан - 20-30 тыс. рублей, для ИП - 40-60 тыс. рублей, для юридических лиц 60-100 тыс. рублей.

Если же нарушителя зафиксировала видеокамера, то штраф для собственника авто составит 10 тыс. рублей.