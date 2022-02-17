В Германии создали экокожу на основе банановой кожуры и водорослей

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17 февраля 2022, 14:10

Фото: pixabay.com

100% биоразлагаемый материал, разработанный как альтернатива натуральной и синтетической коже изготовлен из фруктовых отходов и водорослей с использованием передовой тканевой инженерии, сообщает издание «designboom.com».

Экологичный аналог не только не требует убийства животных ради получения кожи, но и помогает сократить объем пищевых отходов, полностью разлагается на поверхности Земли.

Peelsphere выиграл немецкую премию в области устойчивого развития, награду за инновации от Оксфордского литейного завода, а также награду k-generation от kering group.

По свойствам и прочности материал не уступает натуральной коже, он отталкивает воду, пластичен и может иметь разную степень мягкости. Из материала можно делать пряжу и также вышивать бесконечные узоры.