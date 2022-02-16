NASA: Уровень моря поднимется на 33 сантиметра к 2050 году

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16 февраля 2022, 17:00

Фото: pixabay.com

В новом межведомственном докладе НАСА говорится, что уровень моря поднимется до фута (33 см-«АН») к 2050 году. Прибрежные города, такие как Майами, уже испытывают приливные наводнения. Но новый федеральный межведомственный доклад прогнозирует рост частоты и интенсивности таких событий в ближайшие десятилетия из-за повышения уровня моря, сообщается на официальном сайте «НАСА».

НАСА, NOAA, USGS и другие правительственные учреждения США прогнозируют, что повышение высоты океана в ближайшие 30 лет может сравняться с общим ростом, наблюдаемым за последние 100 лет.

В докладе от 15 февраля, озаглавленном «Глобальные и региональные сценарии повышения уровня моря для Соединенных Штатов», делается вывод о том, что уровень моря вдоль береговой линии США поднимется в среднем на 10-12 дюймов (от 25 до 30 сантиметров) выше сегодняшних уровней к 2050 году.

«Этот доклад поддерживает предыдущие исследования и подтверждает то, что мы давно знаем: уровень моря продолжает расти с угрожающей скоростью, подвергая опасности сообщества по всему миру. Наука бесспорна, и необходимы срочные действия для смягчения климатического кризиса, который идет полным ходом», - сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

«НАСА непоколебимо в нашей приверженности защите нашей родной планеты, расширяя наши возможности мониторинга и продолжая обеспечивать, чтобы наши климатические данные были не только доступными, но и понятными».