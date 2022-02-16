На острове Шпицберген вскрыли семенохранилище «Бункер судного дня»

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16 февраля 2022, 14:34

Фото: pixabay.com

На норвежском острове Шпицберген в Арктике вскрыли «Бункер судного дня». Бункер расположен на полпути между материковой частью Норвегии и Северным полюсом. Об этом сообщает ТК «Зеленая Россия».

Всемирное семенохранилище открывают лишь несколько раз в год, чтобы доступ семян к внешнему миру был максимально ограниченным.

Бункер существует для сохранения семян разных стран мира от влияния войн, болезней и других катастроф.

В него поместили новые семена, включая образцы проса, сорго и пшеницы, из генетических банков Судана, Уганды, Новой Зеландии, Германии и Ливана.

Впервые в истории к бункеру за помощью обратилась организация ICARDA в 2015 году. Она взяла из всемирного семенохранилища образцы для замены коллекции, уничтоженной во время сирийской войны.



В хранилище находятся более 1,1 миллиона образцов семян и почти 6000 видов растений из 89 генетических банков по всему миру.