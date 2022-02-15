Исследование: Рекордная «волна-изгой», замеченная у берегов острова Ванкувер, подтвердилась

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15 февраля 2022, 16:01

Запись 17.11. 2020. Вертикальные пунктирные линии указывают на волновую группу, содержащую волну-изгоя.

Волны-изгои — это тип волн с гребнем, непропорционально превышающим волны вокруг него. Хотя иногда их путают с цунами, волны-изгои совершенно разные. Считается, что они генерируются ветрами, тогда как цунами, как правило, создаются геологическими событиями, такими как землетрясения, новое исследование опубликовано на сайте «Рhys.org».

Исследователи из Университета Виктории подтвердили наблюдение рекордной «волны-изгоя» у побережья острова проанализировав данные с буя, стоящего на якоре у острова Ванкувер у побережья Канады.

Такие буи предупреждают суда о необычных морских условиях. Исследуемая волна-изгой впервые наблюдалась после того, как она произошла, еще в ноябре 2020 года.

В этой новой работе исследователи более внимательно изучили данные, отправленные с буя, чтобы подтвердить первоначальные результаты.

Они обнаружили, что буй измерял волну высотой 17,6 метра, в то время как волны вокруг него были в среднем всего 6 метров в высоту. Записи для таких волн представлены как пропорция разницы в высоте между волной-изгоем и теми, кто ее окружает. Пропорция в этом случае установила новый рекорд по величине из когда-либо наблюдавшихся.

Океанологи все еще пытаются выяснить, как волны-изгои берут свое начало, как они растут такими большими и как долго они способны поддерживать свою высоту.

Волны-изгои, как правило, застают врасплох экипажи на борту кораблей, а это означает, что у них, как правило, нет времени на такие действия, как изменение курса корабля, чтобы не попасть прямо в волну убийцу.

Без такой информации большая волна-изгой может перевернуть и утопить корабль, подвергнув его экипаж в смертельной опасности.