Экологические итоги недели: В России километраж судоходных рек сократился вдвое за 17 лет, Грета Тунберг будет защищать Лапландию

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14 февраля 2022, 13:13 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На ушедшей неделе проверка Счетной палаты России показала, что водный транспорт так и не стал конкурентом для других видов перевозок, а длина судоходных рек в России сократились в 2 раза. Грета Тунберг присоединилась к акции протеста экоактивистов из-за желания правительства Швеции начать разработку крупного месторождения железной руды. Из-за «зеленой» повестки Германии, Швейцария останется без электричества, а Ирландия под давлением «зеленых» отказалась от добычи торфа и рискует полностью потерять традиционное фермерство.



Недавняя проверка Счетной палаты показала, что задачи по развитию внутреннего водного транспорта до 2020 года и соответствующий федеральный проект «Внутренние водные пути» оказались невыполненными. Водный транспорт так и не стал серьезным конкурентом для других видов перевозок, а протяженность эксплуатируемой сети внутренних водных путей сократилась с 2005 года в два раза.



Решать проблему собираются при помощи строительства гидроэлектростанций и углубления дна рек. Для борьбы с деградацией судоходных рек и их маловодностью в предложенной стратегии важная роль уделяется дноуглублению и строительству новых гидроузлов.

По мнению многих экспертов, углубление рек и строительство новых гидротехнических сооружений во многих случаях не сможет решить проблему сезонного маловодья рек, но приведет к многочисленным экологическим проблемам в бассейнах рек и конфликтам между пользователями водных ресурсов: энергетиками, рыбаками, транспортниками и другими.



Грета Тунберг совместно с экоактивистами из Швеции встала на защиту коренного населения Лапландии – саамов. В регионе нашли месторождение железной руды, по предварительным оценкам специалистов, – крупнейшее в Скандинавии. Как раз в эти дни правительство Швеции решает вопрос о предоставлении британской компании Beowulf Mining лицензии на добычу полезного ископаемого. По мнению экоактивистов, это представляет угрозу для образа жизни и хозяйствования саамов - малочисленного коренного народа, населяющего край, а также для местного туризма и биоразнообразия в целом.



Территория расселения саамов простирается более чем на полторы тысячи километров. Саамы никогда не имели своего государства, а территория их расселения, Лапландия, расположена в северных районах Норвегии, Швеции, Финляндии и России (Кольский полуостров). Саамское население на сегодня насчитывает по разным оценкам от 60 до 80 тысяч человек.



К 2025 году Швейцария может столкнуться с серьезными перебоями электричества. В недавнем заявлении президент Гай Пармелин предупредил жителей, что, по прогнозам, перебои с предоставлением электричества в стране могут длится неделями или даже месяцами. Зимой Швейцария импортирует около 20 процентов своей энергии из Германии, поскольку страна не производит достаточно электроэнергии для удовлетворения спроса, что вынуждает ее импортировать.



В Германия идет «зеленая» повестка, которая предполагает закрытие всех атомных станций, производящих электричество к 2030 году. Так как поставщик Швейцарии сворачивает свою ядерную энергетику, то проблема с закупками в ближайшее время станет остро.



Сейчас Германия временно переходит на уголь, от которого страна также планирует полностью отказаться к 2035 году.



«Те, кто не производит свою собственную электроэнергию, рискуют столкнуться с отключениями электроэнергии», - сказал Стефан Генуд, эксперт по энергетическому менеджменту в HES-SO, университете в Вале.



Если энергия закончится, то заводы могут быть вынуждены сократить производство; банки могут быть вынуждены сократить часы работы; и транспортные операторы могут быть вынуждены сократить количество поездов и трамваев.



Еще в сентябре швейцарское правительство направило письма 30 000 крупных потребителей электроэнергии, предупреждая их об этой будущей нехватке энергии. Они пояснили, что могут начаться принудительные ограничения потребления.



Торфяной кризис в Ирландии — дитя «зелёной» повестки. Страна решила отказаться от добычи торфа, раньше намеченного «климатическим планом» срока, но продолжает импортировать торф для закрытия нужд сельского хозяйства.



Традиционное фермерство под угрозой исчезновения, так как сравнимых с торфом альтернатив пока нет. Кстати, замены торфяных удобрений на другие экологичные, без использования химии, нет не только у Ирландии, но и в мире.



Как повлияет отсутствие торфа на ассортимент продуктов и растений в магазинах, пока неочевидно, но предположить можно. Двадцать процентов земель Ирландии покрыто торфяными болотами. Столетиями торф обеспечивал жителей страны теплом и электроэнергией, использовался для приготовления пищи, выращивания растений и производства продуктов питания, а также знаменитого ирландского виски.



