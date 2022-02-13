Палеонтологи обнаружили в позвонках молодого динозавра следы тяжелой респираторной инфекции

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13 февраля 2022, 14:56

Фото: pixabay.com

«Учитывая предположительные симптомы инфекции и состояние позвонков этого динозавра, ему можно было только посочувствовать. Открытие останков этого ящера поможет нам узнать эволюционную историю респираторных болезней и расширить представления о типичных болезнях динозавров», – рассказал один из авторов исследования, куратор Музея динозавров Великих равнин (США) Кэри Вудрафф. Исследователи считают, что именно эта инфекция погубила животное юрского периода, сообщает ТАСС.

За последние несколько десятилетий ученые обнаружили множество свидетельств того, что динозавры и морские рептилии мезозоя страдали от многих болезней, которые до сих пор поражают людей и животных, например опухоли, бактериальные и грибковые респираторные инфекции, в том числе хламидии и грибки из рода Aspergillus.