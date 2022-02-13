Ирландия под давлением «зеленых» отказалась от добычи торфа

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13 февраля 2022, 13:41

Фото: pixabay.com

Торфяной кризис в Ирландии — дитя «зелёной» повестки. Страна решила отказаться от добычи торфа, раньше намеченного «климатическим планом» срока, но продолжает импортировать торф для закрытия нужд сельского хозяйства, сообщает издание «Еxpert.ru».

Традиционное фермерство под угрозой исчезновения, так как сравнимых с торфом альтернатив пока нет. Кстати, замены торфяных удобрений на другие экологичные, без использования химии нет не только у Ирландии, но и в мире.

Как повлияет отсутствие торфа на ассортимент продуктов и растений в магазинах, пока неочевидно, но предположить можно.

Двадцать процентов земель Ирландии покрыто торфяными болотами. Столетиями торф обеспечивал жителей Ирландии теплом и электроэнергией, использовался для приготовления пищи, выращивания растений и производства продуктов питания, а также знаменитого ирландского виски.

В частности, инициативы восстановления торфяных болот поощрят серьезными финансовыми вливаниями из еврофондов.