Ростехнадзор частично приостановил работы на трех шахтах в Кузбассе

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13 февраля 2022, 11:47

Фото: pixabay.com

Ведомство временно запретило выемку угля в лаве №417 шахты «Первомайская» Северный Кузбасс в Березовском. Там выявили несоблюдение технологии ведения горных работ. Суд приостановил деятельность шахты на 10 суток, сообщает ТК «Coala».

Также работы были приостановлены в лаве 3В шахты «Южная» СДС-Уголь. Там нашли нарушения при проветривании выработки. На шахте «Осинниковская» принадлежащей Южкузбассуголь были найдены нарушения при креплении горной выработки. В отношении этих двух шахт суд окончательного решения пока не вынес.

По данным предоставленным ИПЕМ в целом угольная отрасль растет.

Добыча угля в январе 2022 по сравнению с январем 2021 выросла на 3,6% и составила 35,8 млн тонн.