В Якутии бродячие лошади оккупировали столицу Сахи

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12 февраля 2022, 14:44

Фото: pixabay.com

Прыткие, вольные и норовистые лошади оккупировали столицу Сахи - теперь для бродячих и неподкованных строится штрафстоянка. Первая в Арктике и единственная в мире.

На совещании, проходившем в формате ВКС, глава города Сардана Авксентьева поручила рассмотреть возможность создания штрафстоянок для безнадзорных лошадей на базе двух агрошкол в пригородных сёлах Тулагино и Хатассы, об этом сообщают «Вести Арктики».

В предыдущие годы городская власть принимала решение о создании такого места на базе сельскохозяйственной академии. Однако из-за внутренних разногласий коневодов учреждения проект не был реализован.

Глава города сообщила, что хозяева большинства безнадзорных лошадей известны, лишь отдельные табуны трудно идентифицировать. «Ситуация, с которой горожане сталкиваются последние годы – это, главным образом, результат снижения ответственности коневодов. Со своей стороны они жалуются, что лошади без надзора разгуливают по городу, потому что нет свободных мест для выпаса: городская черта застроена дачами и ИЖС.

По её словам, сейчас на стадии решения находится вопрос об упрощении передачи земель сельхозназначения коневодам под пастбища, чтобы в последующем они смогли претендовать на субсидии в рамках реализации республиканской программы поддержки сельхозпроизводителей.