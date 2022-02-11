Только 16% береговых линий мира находятся в нетронутом состоянии

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

11 февраля 2022, 14:17

Фото: pixabay.com

Согласно новому исследованию, опубликованному в «Тhe conversation» только около 16% прибрежных регионов мира находятся в относительно хорошем состоянии, и многие из них настолько деградировали, что не могут быть восстановлены в их первоначальном виде.

Места, где земля встречается с морем, имеют решающее значение для функционирования нашей планеты. Они поддерживают биоразнообразие и средства к существованию миллиардов людей. Но на сегодняшний день понимание общего состояния прибрежных районов Земли серьёзно ухудшилось.

Исследование с участием международной команды экспертов выявило тревожную тенденцию. Человечество оказывает сильное давление почти на половину прибрежных регионов мира, включая значительную часть охраняемых районов.

Прибрежные районы охватывают некоторые из самых разнообразных и уникальных экосистем на Земле. К ним относятся коралловые рифы, леса водорослей (подводные области с высокой плотностью произрастания водорослей, находящиеся как правило у морских берегов на глубине 10—25 метров – АН), непосредственно водоросли, приливные равнины, мангровые заросли, эстуарии, солончаки, водно-болотные угодья и прибрежная лесистая среда обитания.

Многие виды животных, в том числе те, которые мигрируют, полагаются на береговые линии для размножения, кормления и защиты. Прибрежные участки также являются местом, где реки разряжаются, мангровые леса обмениваются питательными веществами с океаном, а приливные потоки поддерживаются.

Люди также нуждаются в береговых линиях. Среди других функций они поддерживают наше рыболовство, защищают нас от штормов и, что важно, хранят углерод, чтобы помочь смягчить изменение климата.

До 74% населения мира живет в пределах 50 километров от побережья, и люди оказывают давление на прибрежную среду множеством способов.

Ученые интегрировали наземные карты человеческого следа и морского кумулятивного антропогенного воздействия в глобальную оценку антропогенного давления, влияющего на прибрежные районы. Из прибрежных регионов мира 15,5% имели низкое антропогенное давление, в основном в Канаде, России и Гренландии.

Большие пространства нетронутого побережья были также найдены в других местах, включая Австралию, Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Чили, Бразилию и Соединенные Штаты.

И наоборот, 47,9% прибрежных районов сильно пострадали от воздействия человека, а в большинстве стран (84,1%) — это более 50%, их прибрежные районы были деградированы.

В морской среде эти нагрузки включают: рыбалка различной интенсивности; наземное загрязнение питательными веществами, органическими химическими веществами и светом; прямое антропогенное воздействие, например, через отдых; морские перевозки; изменение климата (и связанное с этим подкисление океана, повышение уровня моря и повышение температуры поверхности моря).

На суше антропогенное давление на наши береговые линии включает в себя: антропогенная среда, такая как прибрежные разработки; туризм; электроэнергетика и транспортная инфраструктура; пахотные и пастбищные угодья, которые уничтожают местные экосистемы и вызывают химическое и биологическое загрязнение водных путей.

На сегодняшний день оценки прибрежных регионов мира в основном сосредоточены исключительно на суше или океане, а не на рассмотрении обеих сфер вместе.

Прибрежные районы, содержащие морские травы, саванны и коралловые рифы, имели самые высокие уровни антропогенного давления по сравнению с другими прибрежными экосистемами.

Прибрежные экосистемы очень сложны, и после утраты, вероятно, невозможно восстановить их в первоначальном состоянии.

Воздействие человечества на прибрежные районы Земли уже является серьезным и широко распространенным. Без срочных изменений последствия как для прибрежного биоразнообразия, так и для общества станут еще более сложными и серьёзными.