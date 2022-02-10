Морская жизнь процветает на дне Антарктики, даже после того, как она оказалась в ловушке подо льдом в течение 50 лет

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

10 февраля 2022, 12:30

Фото: pixabay.com

Исследователи обнаружили, что морское дно Антарктики изобилует богатым сообществом морских существ. Морские организмы, запертые подо льдом в течение пяти десятилетий, появились на свет после того, как в прошлом месяце айсберг названый А-74, который более чем в два раза больше, чем Нью-Йорк, откололся от шельфового ледника Бранта в северной Антарктиде. Об этом сообщает «Сensored Science».

Айсберг, названый А-74, дрейфовал в море Уэдделла и оставил узкое отверстие в Антарктическом ледяном щите. Исследователи воспользовались редкой возможностью и через отверстие сфотографировали морское дно. Ученые обнаружили большое сообщество моллюсков, морских звезд и морских огурцов, а также пять видов рыб и два вида кальмаров.

«Первые снимки с морского дна показывают удивительный уровень биоразнообразия в регионе, который был покрыт толстым льдом в течение десятилетий», — говорится в заявлении Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера в Германии, который возглавлял миссию.

Обнаружение богатого сообщества неподвижных морских обитателей ниже антарктического ледяного щита не является беспрецедентным. В прошлом месяце исследователи обнаружили колонию морских губок и других стационарных фильтрующих фидеров, прикрепленных к валуну более чем в полумиле под шельфовым ледником Фильхнера-Ронне в юго-восточном море Уэдделла.

Исследователи просверлили отверстие в шельфовом леднике и сбросили камеру в отверстие, чтобы получить образцы отложений с морского дна. Удивительно, но камера вернула изображения валуна, покрытого морскими существами, в том числе 16 губок и 22 неопознанных животных, которые могли быть ракушками.

Что касается того, как выживают фильтрующие кормушки, исследователи подозревают, что питательные вещества, либо в виде фитопланктона, либо органических частиц, вылитых изо льда наверху, простираются на многие километры ниже ледников, чтобы питать донных существ.

В настоящее время исследователи изучают образцы отложений с морского дна, чтобы узнать больше о содержании питательных веществ в воде. Они также собирают данные о температуре и солености воды, а также о скорости океанских течений в море Уэдделла с помощью исследовательских буев, размещенных в этом районе. Эти данные позволят исследователям разработать лучшие климатические модели для Антарктиды и спрогнозировать, что произойдет с регионом через несколько лет.