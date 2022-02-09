В Астраханской области ликвидировали столетние Соколовские нефтяные ямы

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9 февраля 2022, 16:51

Фото: pixabay.com

В рамках нацпроекта «Экология» и регионального проекта «Оздоровление Волги» в Астраханской области рекультивировали Соколовские нефтяные ямы, сообщает «http://lotosgtrk.ru».

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Сергей Смирнов сообщил что всего было изъято и вывезено порядка 16,8 тысяч тонн загрязнённой почвы, а образовавшиеся котлованы засыпали песчаным грунтом.

На рекультивацию нефтехранилищ было затрачено более 200 млн рублей. Общая площадь восстановленных земель составила один гектар и возможность попадания нефтепродуктов в рукав реки Кизань полностью устранена.

Кизань один из крупнейших рукавов дельты Волги. Расположен в Камызякском районе Астраханской области России.