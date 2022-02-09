Проблема засоления пресных вод, как с экологической, так и с эволюционной точек зрения

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

9 февраля 2022, 15:38

Фото: pixabay.com

Соленость, концентрация растворенных солей в воде, является одним из ключевых экологических параметров, формирующих водное биоразнообразие во всем мире. Глобальная тенденция к засолению пресноводных экосистем вызвана антропогенной деятельностью человека (например, сельское хозяйство, добыча водных ресурсов и добыча ископаемых, применение дорожных антиобледенителей).

Кроме того, проблема сопряжена с прямыми экономическими издержками и может представлять опасность для здоровья человека, например, повышение концентрации свинца в питьевой воде. Или засоление пресной воды повышает выживаемость кишечной палочки и риск бактериальных нарушений. Так, например, в исследовании 2017 года в Бангладеше выявили процесс засоления и загрязнение мышьяком поверхностных вод. Обнаружено повышенное засоление пресной воды на северо-востоке США, идёт засоление альпийских рек, десятилетние закономерности антропогенного засоления в типичных горных ручьях северо-восточного Китая, соли, тригалометаны и эндокринные разрушители убивают экосистему реки Льобрегат в Каталонии и наконец засоление пресных вод в Крыму. В России богатые ионами калийные стоки влияют на параметры подвижности сперматозоидов окуня, Perca fluviatilis, и ухудшают раннее развитие обыкновенной плотвы Rutilus.

Эти процессы могут привести к потере видов и даже изменения pH в континентальном или глобальном среди многих других последствий.

Читать материал полностью: «Ученые предполагают, что засоление пресных вод приведет к мутации ДНК человека»