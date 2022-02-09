Из-за «зеленой» повестки Германии, Швейцария останется без электричества

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9 февраля 2022, 15:11

Фото: pixabay.com

К 2025 году Швейцария может столкнуться с неделями или даже месяцами без электричества, предупредил президент Гай Пармелин в недавнем заявлении, сообщает «naturalnews.com».

Зимой Швейцария импортирует около 20 процентов своей энергии из Германии. Ожидается, что этот разрыв будет расти, поскольку Германия продолжает закрывать свои атомные станции.

Центральноевропейская страна не производит достаточно электроэнергии для удовлетворения спроса, что вынуждает ее импортировать. Тем не менее, один из его поставщиков, Германия, постепенно сворачивает свою ядерную энергетику в рамках «зеленой» климатической повестки. В ответ на последствия катастрофы на Фукусиме в 2011 году были закрыты сразу 5 атомных станций.

Германия временно переходит на уголь, «переходную» форму производства электроэнергии, от которой страна планирует полностью отказаться к 2035 году.

«Структурно этот переход может затруднить для Европы производство достаточного количества электроэнергии», — предупреждает Climate Depot.

«Те, кто не производит свою собственную электроэнергию, рискуют столкнуться с отключениями электроэнергии», - сказал Стефан Генуд, эксперт по энергетическому менеджменту в HES-SO, университете в Вале.

Швейцария нуждается в большем количестве систем производства энергии ветра, солнца и природного газа, которых у неё недостаточно, чтобы обеспечить себя на 100 %.

В прошлом месяце Пармелин сказал крупнейшим потребителям электроэнергии в своей стране, что он надеется на их поддержку с сокращением потребления. Если они смогут найти способы потреблять меньше энергии, кризис увеличится.

Если они этого не сделают, и энергия закончится, то заводы могут быть вынуждены сократить производство; банки могут быть вынуждены сократить часы работы; и транспортные операторы могут быть вынуждены сократить количество поездов и трамваев.

Еще в сентябре швейцарское правительство направило письма 30 000 крупных потребителей электроэнергии, предупреждая их об этой будущей нехватке энергии. Они пояснили, что могут начаться принудительные ограничения потребления.