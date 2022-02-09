В России выделят 5,9 млрд рублей на научные решения по экоразвитию и изменению климата

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9 февраля 2022, 12:59

Фото: pixabay.com

Правительство РФ подготовило федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России и климатических изменений на период до 2030 года. На нее из федерального бюджета будет выделено 5,9 млрд рублей на ближайшие три года, сообщает во вторник пресс-служба вице-премьера Виктории Абрамченко.

Это коснется проблемы парниковых газов, устойчивого социально-экономического развития страны с учетом низкого уровня выбросов, сообщает ТАСС.

Предусматривается, что будут выработаны технологические решения для исследования источников эмиссии и поглотителей парниковых газов, а также меры по уменьшению их воздействия на окружающую среду.

В результате будут созданы системы мониторинга парниковых газов, в том числе система мониторинга «черного углерода» в воздухе, экономико-математические модели для прогнозирования изменений климата и управления связанными рисками. Предстоит также разработать собственные и апробировать мировые методики определения эффективных низкоуглеродных технологий, а также технологий поглощения парниковых газов.

Похоже, что в первую очередь начнется технологическая реализация программы «Чистый воздух», где в городах России установят регулярный мониторинг выбросов в атмосферу и их учет. Предполагаю, что в городах установят стационарные и выездные лаборатории, которые будут следить за общим фоновым «рисунком» воздуха.