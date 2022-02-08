Россию обвинили в гигантских выбросах парникового газа

Ученые использовали спутниковые данные для выявления более 1 800 крупных выбросов мощного парникового газа метана, согласно знаковому исследованию, опубликованному в Science. Исследование подтверждает методологию, разработанную в последние годы для выявления суперэмиссий от операций с ископаемым топливом. Об этом сообщает агентство «Bloomberg».
Метан, обнаруженный французскими и американскими исследователями с 2019 по 2020 год, был сосредоточен в основном в России, Туркменистане, некоторых частях США, Казахстане, Иране и Алжире. Каждый месяц спутником наблюдалось до 150 облаков, некоторые из которых распространялись на сотни километров.
Спутниковые данные помогли ученым отследить более 1800 сверхвыбросов метана с нефтяных и газовых месторождений по всему миру.
Метан является основным компонентом природного газа. При попадании в атмосферу его парниковый эффект в краткосрочной перспективе оказывается в 84 раза сильнее, чем у углекислого газа. Спутники могут сыграть решающую роль в обнаружении и последующей ликвидации преднамеренных выбросов газа.
В рамках исследования ученые также обнаружили связь между сверхвыбросами от нефтегазового сектора и более мелкими и не такими заметными выбросами от энергетических сетей.
Этот вывод может помочь составить более полную картину глобальных выбросов природного газа в мире.