Путин поручил кабмину изучить внедрение альтернативных источников энергии вместо природного газа

Аргументы Недели → Общество → Природа 13+

8 февраля 2022, 16:09

Фото: pixabay.com

В некоторых регионах РФ могут внедрить альтернативные газу источники энергии. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2022 года предоставить предложения по внедрению альтернативных экологических источников энергии в регионах, где нельзя использовать природный газ, сообщает ТАСС.

Также Владимир Путин поручил кабмину и «Газпрому» бесплатно обеспечить газом Вечные огни и Огни памяти в России. Чтобы не повторялись случаи, когда из-за долгов или задержек в оплате со стороны муниципальных властей Вечные огни были потушены.