По оценкам специалистов, пораженные вредителями хвойные деревья восстанавливаются более 100 лет

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7 февраля 2022, 12:50

Фото: pixabay.com

Красноярские ученые изучили факторы вспышек размножения пяденицы, наносящей урон лесам. Исследование показало, что массовому размножению бабочек-пядениц способствует высокий снежный покров зимой, раннее наступление весны, влажное лето и удлинившийся из-за потепления климата вегетационный сезон древесных растений, сообщает ТАСС.

Пяденица сосновая - один из наиболее распространенных вредителей хвойных лесов. Взрослые особи пяденицы (имаго) вообще ничего не едят, а вот их гусеницы питаются сосновой хвоей, уничтожая обширные массивы хвойных насаждений. По оценкам специалистов, пораженные вредителями, в частности, сосновой пяденицей, леса восстанавливаются более 100 лет.

"Исследователи Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнева изучили, какие природные факторы предшествуют массовым вспышкам размножения.

В качестве одного из методов борьбы с вредителем можно использовать практику высадки в хвойных лесах насаждений лиственных пород деревьев.