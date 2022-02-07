Экологические итоги недели: Самый высокий ледник Эвереста потерял практически весь лед, в России обновили температурные нормы

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7 февраля 2022, 12:06 Мария Шарковская, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Прошедшая неделя преподнесла несколько неприятных событий, которые не могут остаться без внимания. У берегов Франции гигантский траулер сбросил 100 000 мертвых рыб. При этом сам инцидент произошел еще ранним утром 3 февраля. В этот день фотографии большого пятна из мертвой рыбы на поверхности воды опубликовала некоммерческая организация (НКО) Sea Shepherd, которая выразила мнение, что траулер охотился за другим видом рыб и решил сбросить попавшихся путассу в море, чтобы не занимать трюмы. Самый высокий ледник Эвереста потерял практически весь лед, что может грозить частыми сходами лавин и уничтожением многочисленных источников пресной воды. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в середине 2022 года в России будут приняты обновленные климатические температурные нормы, которые метеорологи пересматривают примерно каждые 30 лет. Белые медведи активно мигрируют из США в Россию из-за изменения климата. «Даже белые медведи бегут в Россию», – в шутку заявил репортер CNBC Фил ЛеБо, поделившийся записью.



На прошедшей неделе обновил свой рекорд таяния ледник под названием Южное седло на горе Эверест. Каждый год идёт таяние льда на высоте более 8000 метров, накапливавшегося на вершине тысячелетиями. Из-за изменения климата ледник растаял примерно за последние 25 лет.



Снежный покров практически исчез, остался голый лед, который с трудом отражает солнечный свет. Это может грозить частыми сходами лавин и уничтожением источников воды.



За 25 лет Южное седло стало тоньше на 55 м. Потерянный объем льда формировался две тысячи лет. Ученые прогнозируют в ближайшем будущем пересыхание источников воды, от которых зависят около 1,6 миллиарда человек, использующих воду для питья, орошения и гидроэнергетики.



На леднике установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных и ответа на вопрос: влияет ли на самые отдаленные ледники Земли изменение климата, связанное с деятельностью человека?



«Ответ — громкое «да», и это происходит с конца 1990-х годов», — сказал Пол Маевски, руководитель экспедиции и директор Института изменения климата в Университете штата Мэн.



Исследователи заявили, что полученные результаты не только подтвердили, что антропогенное изменение климата достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушен критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.



Ледники быстро реагируют на изменения климата, так, например, в августе 2021 года впервые в истории на вершинах гренландских ледников зарегистрировали дождь, который не только способствует таянию, но и может повлиять на динамику ледяного покрова в долгосрочной перспективе. Также в 2021 году площадь арктических льдов сократилась до 4,72 млн кв. километров. Таянию льдов в Арктике в этом году была присвоена оценка 12 по шкале масштабности — говорится в отчете международной инициативы Copernicus Ocean.



На прошедшей неделе глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в середине 2022 года в России будут приняты обновленные климатические температурные нормы. Метеорологи пересматривают климатические температурные нормы каждые 30 лет. Всемирная метеорологическая организация определила базовые 30-летние периоды для расчета нормы: 1961–1990 годы, 1991–2020 годы, 2021–2050 годы. Старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.



Обновление климатических норм позволяет оценить, в каких регионах климат меняется наиболее интенсивно, как меняется сезонность, как изменилось количество осадков в различные периоды за последние 30 лет.



По данным отчета Росгидромета в России скорость потепления в среднем по России значительно превосходит среднюю по земному шару. Рекордные за период наблюдений с 1936 г. аномалии наблюдались зимой (в среднем по Российской Федерации – около +5,00°C). 2020 г. стал необычайно теплым, отметившись максимальными значениями не только среднегодовой температуры, но и для всех сезонов, кроме лета, начиная с 1936 года.



Помимо этого, он рассказал, что глобальное потепление способствует сокращению периода использования зимней резины в Москве.



У берегов Франции гигантский траулер сбросил 100 000 мертвых рыб. Голландский траулер «Маргирис», второе по величине рыболовное судно в мире, выбросил в Атлантический океан у берегов Франции более 100 тысяч мертвых рыб. Экологическая организация Sea Shepherd выступила с осуждением данного инцидента и выразила мнение, что траулер охотился за другим видом рыб и решил сбросить попавшихся путассу в море, чтобы не занимать трюмы, хотя это запрещено законами.



Морской министр Франции Анник Жирарден назвала изображения мертвой рыбы, которая образовала плавучий ковер из туш, обнаруженных борцами за охрану окружающей среды, «шокирующими» и попросила национальный орган по надзору за рыболовством начать расследование инцидента.



Такие траулеры, как Margiris, используют сети длиной более километра и перерабатывают рыбу на бортовых заводах (плавбазы), что подвергается резкой критике со стороны экологов. Несмотря на то, что инцидент произошел 3 февраля, данные о движении судов, опубликованные в пятницу порталом marinatraffic.com, показали, что судно, принадлежащее голландской компании Parleviliet & Van der Plas и плавающее под литовским флагом, по-прежнему занималось рыболовством у берегов Франции.



Белые медведи активно мигрируют из США в Россию. К массовой миграции животных привело таяние льдов в северных регионах США из-за изменения климата, что и вынудило исконных обитателей Аляски – полярных медведей – перебираться из США в Россию.



В соцсетях кто-то в шутку поддержал выбор медведей.



«Если Америку продолжат рушить катастрофы, мы скоро можем к ним присоединиться», – написали в комментариях.

«Даже белые медведи бегут в Россию», – заявил репортер CNBC Фил ЛеБо, поделившийся записью.



«Они знают что-то, чего не знаем мы», – добавил пользователь, живущий на Аляске.



«Тут можно было бы придумать много смешных шуток, но новость-то вообще не смешная», – подытожили в комментариях.



Согласно подсчётам учёных, популяция мишек в море Бофорта сократилась больше чем на треть – из полутора тысяч особей здесь осталось всего 900. А вот в соседнем Чукотском море количество белых медведей наоборот выросло и на сегодняшний день составляет порядка 3000 особей.



При этом популяция медведей на российском острове Врангеля увеличилась до 747 особей в 2020 году. Пять лет назад здесь насчитывалось только 589 особей.



В Чукотском море для полярных медведей пока раздолье. Рыбы и тюленей хватает на всех. Зоологи утверждают, что обитающие здесь животные не только выглядят крупнее, но и активно размножаются.



