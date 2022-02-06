Минприроды хочет обязать перерабатывать детские игрушки, столовые приборы и трамвайные шпалы

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6 февраля 2022, 12:31

Фото: Соцсети

Технологические решения переработки данных товаров существуют и применяются как в России, так и в мире, отметили в Российском экологическом операторе, сообщает ТАСС.

Нормативы для правильной утилизации нестандартных отходов из пластика, картона, пробки, металла, дерева и стекла разработают в этом году.

Ежегодно около 8 млн тонн отходов из этих материалов просто выбрасывается.

В настоящее бурно идет реформа отрасли обращения с отходами. На площадке российского правительства идет обсуждение законопроекта о расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки.

Предполагается, что новые правила вступят в силу в течение 2022 года.