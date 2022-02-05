Швеция построит могильник в скале для захоронения ядерных отходов

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5 февраля 2022, 15:38

Фото: pixabay.com

В Швеции построят ядерный могильник в скальных породах на глубине 500 метров. Об этом сообщает «dw.com».

Общая вместимость — 12 тысяч тонн, утверждается, что радиоактивный мусор сможет безопасно храниться там в течение 100 тысяч лет.

«Тем самым мы продемонстрируем, что мы можем использовать ядерную энергию в качестве переходного звена для того, чтобы стать первой в мире индустриальной страной, которая откажется от ископаемых энергоносителей», - заявила министр по вопросам охраны окружающей среды и климата Швеции Анника Страндхелл.

Его построят не для будущих АЭС, а скорее для отказа от ядерной энергии. Страна хочет отключить свою последнюю станцию в 2040 году; после шахту могильника заполнят отходами и забетонируют.

Запланированный в Швеции могильник ядерных отходов - результат исследований, которые велись на протяжении сорока лет. Отработанные топливные стержни и прочие радиоактивные отходы общим весом до 12 000 тонн будут погребены на глубине в пятьсот метров в скальной горной породе в окрестностях атомной электростанции «Форсмарк».

Когда шахта будет заполнена, доступ к могильнику будет забетонирован, чтобы не допустить проникновения туда воды. Это позволит надежно опечатать шахту на срок в сто тысяч лет, уверены эксперты.